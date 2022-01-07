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لبنان
غياب التغطية
Lebanon 24
07-01-2022
|
17:07
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لم يتمكن فريق حزبي، نقابي من تغطية قرار وزير خدماتي باستئناف العمل بناء علی قرار سابق، فحرّك مجموعات الضغط المرتبطة بسواه، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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