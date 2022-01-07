تجنّب الانقسامات

تجنّب لبنان الإغترابي انقسامات وإحراجات فيما لو قيّض لتعديلات القانون الانتخابي الذي أصر عليه فريق معروف أن تكون نافذة في دورة أيار المقبل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".