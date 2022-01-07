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لبنان
تجنّب الانقسامات
Lebanon 24
07-01-2022
|
17:11
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تجنّب لبنان الإغترابي انقسامات وإحراجات فيما لو قيّض لتعديلات القانون الانتخابي الذي أصر عليه فريق معروف أن تكون نافذة في دورة أيار المقبل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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