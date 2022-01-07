عون يستكمل إتصالاته اليوم للدعوة إلى الحوار

علمت "اللواء" ان "الرئيس ميشال عون باشر أمس اتصالاته برؤساء أو ممثلي الكتل النيابية الممثلة بالمجلس والتي كانت عادة تحضر جلسات الحوار، وطلب حضورهم لمقابلته للبحث في عقد طاولة الحوار وبنودها، ويستكمل اليوم الاتصالات بالباقين اليوم ليتم تحديد مواعيد لهم".اما الرئيس سعد الحريري فقد اجرى اتصالاً برئيس الجمهورية اثر اتصال أُجري من القصر الجمهوري ببيت الوسط بشأن اقتراح الرئيس بالدعوة الى مؤتمر حوار وطني. وابلغ الرئيس الحريري الرئيس عون اعتذاره عن عدم المشاركة "لأن أي حوار على هذا المستوى يجب ان يحصل بعد الانتخابات النيابية".وأوضحت المصادر انه "في ضوء لقاءات عون بالكتل الاخرى سيتم تقييم الموقف من الدعوة للحوار أو عدمها".