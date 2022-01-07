عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد مرتبطة بالانتخابات النيابية

أكد مصدر سياسي متابع لـ"الأنباء" الكويتية ان "عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، تعني ان الانتخابات النيابية حاصلة في مايو المقبل، وان عدم انعقاده، يعني ان كل الحملات والمناكفات المتصلة بالانتخابات، لعب في الوقت الضائع".(الأنباء الكويتية)