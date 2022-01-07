لبنان

عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد مرتبطة بالانتخابات النيابية

Lebanon 24
07-01-2022 | 17:51
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أكد مصدر سياسي متابع لـ"الأنباء" الكويتية ان "عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، تعني ان الانتخابات النيابية حاصلة في مايو المقبل، وان عدم انعقاده، يعني ان كل الحملات والمناكفات المتصلة بالانتخابات، لعب في الوقت الضائع".
(الأنباء الكويتية)
المصدر: الانباء الكويتية
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