لبنان

اتصالات واجتماعات وزارية نهاية الاسبوع تحضيرا لجلسة الموازنة وزيارة وفد صندوق النقد الدولي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-01-2022 | 01:00
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تشكل نهاية الاسبوع الحالي فرصة لتكثيف الاتصالات والاجتماعات التي يعقدها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بعيدا من الاعلام استكمالا لتحضير الملفات المرتبطة بالموازنة والتفاوض مع صندوق النقد الدولي. وباتت الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء مؤكّدة من أجل درس الموازنة، وفق ما كشف ميقاتي لزواره قائلا "عندما تصل الموازنة قريباً من وزير المال، سأدعو للبحث في هذا البند كمسألة ضرورية ومسؤولية دستورية".

ويراهن ميقاتي "على أنّ المكوّن الشيعي سيكون متمثلاً في الحكومة من أجل تمرير موضوع الموازنة "المهمّ للغاية".

وكشف "ان بعثة صندوق النقد الدولي ستزور لبنان في 21 كانون الثاني الجاري، في أوّل جولة رسمية لها لاستعراض ما توصلت اليه الحكومة. ويفترض استشراف كلّ النقاط الأساسية لظهور الخطة الاقتصادية خلال الجولة الأولى لصندوق النقد. ثم تعمل الحكومة على تنفيذ البنود التي اتفقت مع موفد صندوق النقد حولها، قبل زيارته الثانية في شباط المقبل على امل  أن تكون "الجولة الثانية والأخيرة".

المصدر: لبنان 24

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