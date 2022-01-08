معلومات جديدة حول الانتخابات النيابية!

أكد وزير الداخلية بسام مولوي، في حديث لـ"صوت كلّ لبنان" أن الانتخابات حاصلة ولا يمكن تأجيلها ولوجستيا الامور تحت السيطرة، مشيرا الى ان الميغاسنتر موضوع مستحيل حاليا فهو بحاجة الى قوانين والى تطبيق والى شبكة اتصال خاصة وشركات وبطاقات ممغنطة وهو ما كان يجب ان يحصل فور انتهاء الانتخابات النيابية السابقة في العام 2018 لكي نصل الى اليوم والمشروع يعمل.

وذكر "أننا طلبنا تأمين 50 مليار ليرة لقوى الامن لحفظ الامن والنظام وحماية المراكز الانتخابية كما ان المبالغ التي ستصرف لرؤساء الاقلام ومساعديهم منصفة".

وبسياق منفصل، شدد على أن لا تهاون في تهريب المخدرات الى الخارج فلبنان لا يجب ان يكون مصدرا لمواد قاتلة والى اي دولة في العالم ولا يمكن تخريب علاقة لبنان بدول الخليج بهذه الطريقة.