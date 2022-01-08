عبدالله: التحيّة لجهود وزير الصحة والجنود البيض في منصّات التلقيح

غرد عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله عبر "تويتر" قائلاً: "الماراتون الصحي - التربوي للتلقيح والحماية من جائحة كورونا، يهدف أولا إلى الاستمرار في تحصين وتزخيم المناعة المجتمعية، وثانيا إلى إنقاذ العام الدراسي بعد سنتين من الضياع. التحية لجهود وزيري التربية والصحة، وكل الشكر للجنود البيض المكافحين من ممرضين واداريين في منصات التلقيح".