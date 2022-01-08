لبنان

عبدالله: التحيّة لجهود وزير الصحة والجنود البيض في منصّات التلقيح

Lebanon 24
08-01-2022 | 02:31
A-
A+
Doc-P-905000-637772312841243749.jpg
Doc-P-905000-637772312841243749.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله عبر "تويتر" قائلاً: "الماراتون الصحي - التربوي للتلقيح والحماية من جائحة كورونا، يهدف أولا إلى الاستمرار في تحصين وتزخيم المناعة المجتمعية، وثانيا إلى إنقاذ العام الدراسي بعد سنتين من الضياع. التحية لجهود وزيري التربية والصحة، وكل الشكر للجنود البيض المكافحين من ممرضين واداريين في منصات التلقيح".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2022-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2022-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2022-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:36 | 2022-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:57 | 2022-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:01 | 2022-01-08
03:00 | 2022-01-08
02:58 | 2022-01-08
02:43 | 2022-01-08
02:37 | 2022-01-08
02:35 | 2022-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website