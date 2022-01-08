لبنان

حزبٌ لبناني بارز يتلقى دعم "قناة".. الحملة الدعائيّة انطلقت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-01-2022 | 02:35
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باشرت قناة تلفزيونيّة إقليميّة مؤيّدة لحزب لبناني بارز، بإعداد وثائقيّات وتقارير مصوّرة حول الانتخابات النيابيّة المُقبلة. 

وركّزت التقارير على نواحٍ عديدة متعلقة بالبيئة المناصرة لذلك الحزب، وذلك في إطار الاستعداد للحملات الترويجية التي ستنطلق قريباً مع فتح الباب أمام التّرشيحات. 

وتمثل هذه التقارير والوثائقيات أرضيّة ستستخدم في الحملة الدعائية للحزب، والهدف منها تسليط الضوء على انجازاته وتأثيره الإيجابي في بيئته. كذلك، فإن هذا التحرّك العملاني إنّما يدلّ على جدية حصول الانتخابات النيابية ومشاركة ذلك الحزب بقوّة فيها. 
 




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