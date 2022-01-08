لبنان

لا أمطار والحرارة فوق معدلاتها الموسمية.. إليكم كيف سيكون طقس الويك اند

Lebanon 24
08-01-2022 | 02:43
A-
A+
Doc-P-905002-637772319584068275.jpg
Doc-P-905002-637772319584068275.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يتأثر لبنان بطقس مستقر يستمر لأيام عدّة، يترافق مع استقرار بدرجات الحرارة، لتعود وترتفع يوم غد الأحد فوق معدلاتها الموسمية.

 

وسيشهد لبنان تقلبات جوية ضعيفة ليل الاحد - الاثنين مع انخفاض بدرجات الحرارة.

 

وفي تفاصيل طقس اليوم السبت:

 

١- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ٢٠ درجة بقاعا بين ٤ و ١٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٨ و ١٣ درجة

- الجو : قليل السحب

- الرياح : شمالي غربية ضعيفة  ٢٠ الى ٣٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ - ٨٠ ٪؜

- الضغط الجوي ١٠١٨ hpa

- الرؤية جيدة

- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.

 

طقس الأيام المقبلة

الاحد: طقس مستقر غائم جزئيا مع تشكل الضباب  فيما الحرارة ترتفع وتتراوح ساحلا بين ١٤ و ٢٢ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٨ و ١٥ درجات وبقاعا بين ٦ و ١٧ درجات، الرياح جنوبية غربية قوية سرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س مع احتمال خفيف لا امطار محلية منتصف ليل الاحد - الاثنين مع ثلوج خفيفة على ١٦٠٠متر عند توفر الهطول.

 

الاثنين: طقس مستقر نسبيا غائم جزئيا مع تشكل الضباب فيما الحرارة تنخفض وتتراوح ساحلا بين ١٢ و ١٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٦ و ١٢ درجات وبقاعا بين ٣ و ١٣ درجات، الرياح جنوبية نشطة سرعتها بين ٣٠ و ٤٠كم/س احتمال خفيف لا امطار محلية فجراً مع ثلوج خفيفة على ١٦٠٠متر عند توفر الهطول.

 

 

 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2022-01-08
05:49 | 2022-01-08
05:43 | 2022-01-08
05:33 | 2022-01-08
05:31 | 2022-01-08
05:24 | 2022-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website