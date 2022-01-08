سرقة بطارية مولد خاص بمسجد في هذه البلدة! (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إقدام عدد من اللصوص على سرقة بطارية مولد خاص بمسجد ومستوصف حيذوق في عكار.

وعلم ان البطارية تم جمع ثمنها من المحسنين قبل بضعة أيام.