لبنان

سرقة بطارية مولد خاص بمسجد في هذه البلدة! (صور)

Lebanon 24
08-01-2022 | 02:58
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إقدام عدد من اللصوص على سرقة بطارية مولد خاص بمسجد ومستوصف حيذوق في عكار.
وعلم ان البطارية تم جمع ثمنها من المحسنين قبل بضعة أيام.
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حيذوق

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