لبنان

التعليم "اونلاين" في هذه الكلية!

Lebanon 24
08-01-2022 | 03:01
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أصدرت كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية - الفرع الثالث، تعميما أعلنت فيه استكمال التعليم عن بُعد لا الحضوري الاسبوع المقبل، تفادياً لانتشار كورونا.
 
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