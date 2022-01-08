لبنان

مسلسل سرقة الأسلاك الكهربائية تابع... والضحية هذه البلدة!

Lebanon 24
08-01-2022 | 03:28
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أقدم مجهولون فجراً على سرقة الأسلاك الكهربائية من على أعمدة الكهرباء ببلدة ببنين بعكّار وفروا لجهة مجهولة، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
 
 
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الكهرباء

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