لبنان

هكذا وقع سارق بطّاريّات سيّارات في قبضة "المعلومات"

Lebanon 24
08-01-2022 | 03:37
A-
A+
Doc-P-905012-637772350918534383.jpg
Doc-P-905012-637772350918534383.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بعد حصول في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة بطاريات سيارات في مناطق مختلفة في محافظة جبل لبنان، كثّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعل وتوقيفه.

 

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت الشعبة من تحديد هويته، ويدعى:

 

- أ. أ. (من مواليد عام 2000، سوري)

 

بتاریخ 30 -12-2021، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيفه في محلّة الصالومي.

 

بتفتيشه، عُثر بحوزته على:

 

· أدوات تستخدم في عمليات السرقة.

 

· مظروف بداخله مادة السالفيا المخدّرة.

 

· "دفتر ورق لف سجائر"، وهاتف خلوي.

 

بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذه أكثر من /35/ عملية سرقة -مستخدمًا الأدوات التي ضبطت بحوزته- من مناطق: الصالومي، سن الفيل، النبعة، الدكوانة وبرج حمود. وأنه قام ببيعها في "بؤرة كسر" في محلّة أرض جلّول - بيروت. كما اعترف بتعاطيه المخدّرات.

 

تم ضبط /7/ بطاريات مسروقة داخل البؤرة المذكورة.

 

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

 

 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2022-01-08
05:49 | 2022-01-08
05:43 | 2022-01-08
05:33 | 2022-01-08
05:31 | 2022-01-08
05:24 | 2022-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website