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لبنان
في بلدة لبنانية: قتيل وجريح.. والسبب "طرزان"!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
08-01-2022
|
03:54
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال fبلدة كفردان في بعلبك، بين السوري ا. خ. ج. الملقب "طرزان" والمدعو ح. احمد ج. تطور الى اقدام الاول على اطلاق النار باتجاه الثاني فارداه على الفور، واصاب ابنه ع. ح. ج. فتم نقله الى مستشفى دار الامل للمعالجة.
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