إحدى أخطر عصابات السرقة أوقفتها قطعات سرية الضاحية.. وتحديد هوية الرأس المدبر

صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:على أثر حصول عدّة عمليات سرقة دراجات آليّة، وبخاصةٍ ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، كثّفت القطعات العملانية ضمن سرية الضاحية في وحدة الدّرك الإقليمي استقصاءاتها وتحريّاتها، بهدف تحديد هوية الفاعلين، وتوقيفهم.

على الأثر، توصّلت فصيلة حارة حريك الى تحديد هوية الرأس المدبّر لعصابة السّرقة، وتمكّنت من إلقاء القبض عليه، ويدعى:

ع. أ. (مواليد عام 1982، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة ومخدرات.

ومن خلال التنسيق بين فصائل: حارة حريك، الأوزاعي، برج البراجنة وغرفة عمليات سرية الضاحية، جرى توقيف عدد من أفراد العصابة، وهم كلٌّ من:

م. ن. (مواليد عام 1996، لبناني)

م. ك. (مواليد عام 1999، لبناني)

م. و. (مواليد عام 2001، سوري)

م. ع. (مواليد عام 2003، سوري)

ضُبط بحوزتهم دراجة آلية مسروقة، وكميّة من المخدّرات.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بسرقة /51/ دراجة آلية من مناطق: الكولا، الملا، الفاكهاني، عائشة بكار، عين المريسة، البسطة، الرملة البيضاء، الأشرفية، الروشة، حي الّلجا، عين الرمانة، حارة حريك، الشياح، برج البراجنة، طريق صيدا القديمة، أوتوستراد السيد هادي نصر الله، المشرفية، الكفاءات، طريق المطار، فرن الشباك، عين الدلبة، الاوزاعي، وبيع الدراجات المسروقة لقاء بدل مالي. كما اعترف (ع. أ.) و(م. ع.) بتعاطي المخدّرات.

سلمت الدّرّاجة الآلية المضبوطة إلى مالكها، وأودع الموقوفون القضاء المختص، بناءً على اشارته، كما تم تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق أحد المتورطين المتواري عن الأنظار.