من منزل لقمان سليم.. رسالة من سامي الجميل إلى "حزب الله"

غرّد رئيس حزب "الكتائب اللبنانيّة" النائب المستقيل سامي الجميل عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "تحية وفاء من بيت لقمان سليم على بعد أيام من ذكرى اغتياله، نكرر مع عائلته صرخته صفر خوف ونقول لمنظومة حزب الله أن ساعة الحقيقة آتية.. ساعة المحاسبة آتية، وسنكمل النضال مع كل حرّة وحرّ ليسود السلام والأمان ودولة المواطن والقانون. لبنان لم ولن يجير لأحد وسيكرم شهداء الحرية".

تحية وفاء من بيت #لقمان_سليم على بعد أيام من ذكرى اغتياله، نكرر مع عائلته صرخته #صفر_خوف ونقول لمنظومة حزب الله أن

ساعة الحقيقة اتية

ساعة المحاسبة اتية

وسنكمل النضال مع كل حرّة وحرّ ليسود السلام والأمان ودولة المواطن والقانون.#لبنان لم ولن يجير لأحد وسيكرم شهداء الحرية. pic.twitter.com/8or6GlAkWV — Samy Gemayel (@samygemayel) January 8, 2022