من منزل لقمان سليم.. رسالة من سامي الجميل إلى "حزب الله"

تحية وفاء من بيت #لقمان_سليم على بعد أيام من ذكرى اغتياله، نكرر مع عائلته صرخته #صفر_خوف ونقول لمنظومة حزب الله أن
ساعة الحقيقة اتية
ساعة المحاسبة اتية
وسنكمل النضال مع كل حرّة وحرّ ليسود السلام والأمان ودولة المواطن والقانون.#لبنان لم ولن يجير لأحد وسيكرم شهداء الحرية. pic.twitter.com/8or6GlAkWV
— Samy Gemayel (@samygemayel) January 8, 2022
تحية وفاء من بيت #لقمان_سليم على بعد أيام من ذكرى اغتياله، نكرر مع عائلته صرخته #صفر_خوف ونقول لمنظومة حزب الله أن
ساعة الحقيقة اتية
ساعة المحاسبة اتية
وسنكمل النضال مع كل حرّة وحرّ ليسود السلام والأمان ودولة المواطن والقانون.#لبنان لم ولن يجير لأحد وسيكرم شهداء الحرية. pic.twitter.com/8or6GlAkWV