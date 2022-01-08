في محافظة واحدة... إصابات كورونا تتخطى الـ500 بأسبوع!

أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أنّ عدد الإصابات الإجمالي في محافظة بعلبك الهرمل بلغ 38711 اصابة بفيروس كورونا منذ شهر شباط ٢٠٢٠، اما عدد الاصابات منذ اسبوع حتى اليوم بلغ 528 اصابة جديدة وعدد الوفيات بلغ 8 حالات وفاة خلال هذا الاسبوع.وطلب خضر من المواطنين الكرام التقيد بإجراءات الوقاية والتعليمات حفاظاً على السلامة العامة وللحد من انتشار الوباء.