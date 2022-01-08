17
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
14
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بعدما سرق مجموعة من بطاريات السيارات... هذا ما حصل
Lebanon 24
08-01-2022
|
05:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: "بعدما حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة بطاريات سيارات في مناطق مختلفة في محافظة جبل لبنان، كثفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعل وتوقيفه. بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من تحديد هويته، ويدعى: أ. أ. (من مواليد العام 2000، سوري). بتاريخ 30 -12-2021، وبعد رصد ومراقبة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الصالومي. بتفتيشه، عثر في حوزته على: أدوات تستخدم في عمليات السرقة، ظروف بداخله مادة السالفيا المخدرة، دفتر ورق لف سجائر، وهاتف خلوي. بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذه أكثر من /35/ عملية سرقة. مستخدما الأدوات التي ضبطت بحوزته من مناطق: الصالومي، سن الفيل، النبعة، الدكوانة وبرج حمود. وأنه قام ببيعها في بؤرة كسر في محلة أرض جلول- بيروت. كما اعترف بتعاطيه المخدرات. تم ضبط /7/ بطاريات مسروقة داخل البؤرة المذكورة. أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص".
تابع
الأكثر قراءة
تأجيل العودة إلى المدارس 3 أسابيع!؟
Lebanon 24
تأجيل العودة إلى المدارس 3 أسابيع!؟
23:03 | 2022-01-07
07/01/2022 11:03:03
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن قارورة الغاز.. شكوكٌ قد تكشف فضيحة!
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن قارورة الغاز.. شكوكٌ قد تكشف فضيحة!
14:10 | 2022-01-07
07/01/2022 02:10:18
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجارٌ يهزّ النبطية.. خزان مازوت يحترق! (فيديو)
Lebanon 24
انفجارٌ يهزّ النبطية.. خزان مازوت يحترق! (فيديو)
14:36 | 2022-01-07
07/01/2022 02:36:37
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن تدهور سيارتين مصفّحتين على طريق معراب يثير بلبلة.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
خبرٌ عن تدهور سيارتين مصفّحتين على طريق معراب يثير بلبلة.. ما حقيقته؟
15:03 | 2022-01-07
07/01/2022 03:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع المواطنين.. إليكم قائمة كاملة بأسعار الأدوية الجديدة
Lebanon 24
لجميع المواطنين.. إليكم قائمة كاملة بأسعار الأدوية الجديدة
13:31 | 2022-01-07
07/01/2022 01:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:27 | 2022-01-08
خطوة أساسية تنقذ الليرة والرواتب.. هكذا يمكن للبنان "الإنتعاش"
11:07 | 2022-01-08
تحذيرٌ جديد من وزير الصحّة بشأن "أوميكرون".. هذا ما يشهده لبنان!
11:38 | 2022-01-08
أوقفهم حاجز ضهر البيدر.. ماذا كان في حوزتهم؟
11:27 | 2022-01-08
عدّاد كورونا في لبنان يضرب من جديد.. كم بلغ اليوم؟
10:30 | 2022-01-08
اليكم الأرقام اليومية التي تصدر عن مستشفى الحريري
10:27 | 2022-01-08
"ناطور" ومروّج مخدّرات في الوقت نفسه... أوقف في الحدت
فيديو
نيزك يحلّق في سماء روسيا! (فيديو)
Lebanon 24
نيزك يحلّق في سماء روسيا! (فيديو)
08:00 | 2022-01-07
08/01/2022 18:59:58
Lebanon 24
Lebanon 24
غزال رئيس الباراغواي اللبناني الأصل ينطح رقيبا في الجيش ويقتله.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
غزال رئيس الباراغواي اللبناني الأصل ينطح رقيبا في الجيش ويقتله.. إليكم التفاصيل (فيديو)
23:00 | 2022-01-05
08/01/2022 18:59:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تهاجم مايا دياب: "وجودك في الفن حرام ولبسك عاري"! (فيديو)
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تهاجم مايا دياب: "وجودك في الفن حرام ولبسك عاري"! (فيديو)
04:07 | 2022-01-05
08/01/2022 18:59:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact