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لبنان
دخلوا إلى أحد المباني المجاورة لسرايا طرابلس وهذا ما قاموا به!
Lebanon 24
08-01-2022
|
05:21
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أقدم مجهولون ليل الخميس الفائت بالدخول إلى أحد المباني المجاورة لسرايا طرابلس بهدف السرقة، ولدى قيام أحد الشبان من أبناء المنطقة بتعقبهم واعتراضهم تم الاعتداء عليه بالضرب، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وبحسب ما أفادت المصادر أن هذا المبنى هو هدف للسارقين مساءً كون معظم الشقق بداخله هي مخصصه للمكاتب والعيادات.
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