هل نحن أمام ارتفاع جديد لسعر ربطة الخبز؟ هذا ما تم كشفه

بعد المعلومات المتداولة حول احتمال ارتفاع سعر ربطة الخبز يوم الإثنين، أكد نائب رئيس اتحاد أصحاب الأفران علي ابراهيم لـ"لبنان ٢٤" أنّه من الممكن زيادة التسعيرة لكن السعر النهائي للربطة غير معروف بعد.ولفت الى أنّ ٧٥٪؜ من المطاحن لم تُسلّم الطحين للمخابز.