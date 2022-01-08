لبنان

بيانٌ من مصرف لبنان يتعلق بالصرّافين.. هذا ما تقرر

Lebanon 24
08-01-2022 | 05:43
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صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي: "انعقدت الهيئة المصرفية العليا برئاسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الثلاثاء الواقع فيه الرابع من كانون الثاني 2022 واتخذت قراراً بتوجيه إنذارات تسبق شطب الرخص الممنوحة من قبل المصرف المركزي لـ188 صرافاً لعدم التزامهم بتسجيل عمليات بيع وشراء الدولار الأميركي على منصة صيرفة".  

وتبعًا للمهل القانونية سوف يستلم هولاء الصرافون قرار الهيئة المصرفية العليا خلال فترة 40 يوماً على ان تقوم الهيئة بعد انتهاء هذه الفترة وتبعًا للقانون بشطب رخص الصرافين الذين يستمرون في عدم الالتزام بالتعميم الذي يفرض تسجيل كل العمليات على منصة صيرفة". 

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