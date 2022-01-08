لقاءٌ مرتقب لعون مع فرنجية وجنبلاط.. ما السبب؟

ذكرت قناة الـ"LBCI" أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون "سيجتمع بداية الأسبوع في بعبدا مع رئيس المردة سليمان فرنجية ثم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط للبحث معهما في دعوته للحوار".

بدورها، أشارت قناة "الجديد" إلى أنّ "فرنجية والثنائي الشيعي وافقوا على المشاركة في الحوار"، لافتة إلى أن "بعبدا تتروى في اتخاذ القرار حول استمرار الدعوى الى طاولة الحوار او الاستعاضة عنها بلقاءات ثنائية"، موضحة أنّ "جنبلاط سيزور القصر الجمهوري الأسبوع المقبل لاعطاء رأيه النهائي في موضوع المشاركة بالحوار من عدمه".