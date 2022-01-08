كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس جال في برج حمود ووزع الهدايا

زار كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا آرام الأول كيشيشيان حي اراكادز في برج حمود، لمناسبة عيد الميلاد لدى الطوائف الأرمنية، ورافقه مطران الأرمن الأرثوذكس في لبنان شاهي بانوسيان، الوزيرة السابقة فارتينيه أوهانيان، ورئيس بلدية برج حمود مارديك بوغوصيان.وكان في إستقباله الاهالي وفاعليات الحي، وجال على العائلات، مباركا المنطقة، مقدرا إيمانهم وتصميمهم على الصمود والتشبث والبقاء رغم الصعوبات الهائلة التي يواجهونها. وأكد أن "الكنيسة وكاثوليكوسية بيت كيليكيا لن توفر جهدا للدعم والمساندة".كما قدم هدايا لأسر المنطقة، تولت هيئة نادي ترو توزيعها.