اصابات كورونا ترتفع في بعلبك... اليكم التفاصيل

أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أن عدد الإصابات الإجمالي في محافظة بعلبك الهرمل بلغ 38711 إصابة بفيروس كورونا منذ شهر شباط 2020، أما عدد الإصابات منذ أسبوع حتى اليوم بلغ 528 إصابة جديدة وعدد الوفيات بلغ 8 حالات وفاة خلال هذا الاسبوع".وأهاب خضر بالمواطنين "التقيد بإجراءات الوقاية والتعليمات حفاظا على السلامة العامة وللحد من انتشار الوباء".