إلى اللبنانيين.. هذا ما يجب معرفته عن الأدوية المدعومة وأسعارها

تحصلُ صيدليات كثيرة على أدويةٍ يُفترض أن تباع بسعرٍ مدعوم، مع العلم أن الكمية من هذه الأدوية المُغطّاة من حيث السعر، قليلة في السوق.

وسادت شكوكٌ في أوساط المواطنين من أن ثمة تلاعباً بالأدوية المدعومة ليُصار إلى بيعها بسعرٍ مرتفع يتخطى بكثير السعر المدعوم المنصوص عليه.

ووسط ذلك، قالت مصادر في قطاع الصيدلة لـ"لبنان24" إنّ "التلاعب بالأدوية المدعومة يعتبرُ صعباً من الناحية العملية، خصوصاً أن علبة الدواء المدعومة تكون ممهورة بختمٍ يدلّ على ذلك ويبرز سعرها بشكل مباشر للمواطن".

وأوضحت المصادر أنّ "الأدوية التي لا تكون مدعومة ستُباع وفق سعرٍ منصوص عليهِ في الدليل الوطني للأدوية المسجّلة في لبنان".