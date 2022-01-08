بسبب كورونا... هذه المدارس لن تفتح أبوابها

أصدر رئيس بلدية بشري فرادي كيروز، قرارا إداريا حمل الرقم 1/2022 دعا فيه الى إرجاء فتح المدارس الرسمية والخاصة والمعاهد في النطاق البلدي إلى 17/1/2022، منعا من انتشار وباء كورونا أكثر في المدارس.