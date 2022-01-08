بالجرم المشهود... توقيف مروجي مخدّرات ينشطون شمالاً

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:في إطار عمليّات الرصد والمتابعة للعصابات الإجرامية التي تقوم بترويج المخدّرات والإتجار بها، تمكّن مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشرطة القضائية، بتاريخ 5/1/2022، من توقيف مروّجَي مخدّرات، في محلّة الميناء - طرابلس، وهما:ي. س. (من مواليد عام 1998، فلسطيني)م. أ. (من مواليد عام 1992، مكتوم القيد)عُثر بحوزة الثاني على: /4/ "طبّات بلاستيكية" بداخلها مادّة الكوكايين زِنة /19/ غ.كما تمّ توقيف مروّجَي مخدّرات آخرَين في محلّة باب الحديد، ويُدعيان:أ. س. (من مواليد عام 1983، لبناني)ع. ن. (من مواليد عام 1995، سوري)بتفتيشهما، عُثر على:/48/ ظرفًا بداخلها مادّة الهيرويين زِنة /90/ غ./12/ ظرفًا بداخلها مادّة الكوكايين زِنة /22/ غ.ظرفین بداخلهما مادّة السالفيا زِنة /3/ غ.التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.