بالجرم المشهود... توقيف مروجي مخدّرات ينشطون شمالاً

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
في إطار عمليّات الرصد والمتابعة للعصابات الإجرامية التي تقوم بترويج المخدّرات والإتجار بها، تمكّن مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشرطة القضائية، بتاريخ 5/1/2022، من توقيف مروّجَي مخدّرات، في محلّة الميناء - طرابلس، وهما:
ي. س. (من مواليد عام 1998، فلسطيني)
م. أ. (من مواليد عام 1992، مكتوم القيد)
عُثر بحوزة الثاني على: /4/ "طبّات بلاستيكية" بداخلها مادّة الكوكايين زِنة /19/ غ.
كما تمّ توقيف مروّجَي مخدّرات آخرَين في محلّة باب الحديد، ويُدعيان:
أ. س. (من مواليد عام 1983، لبناني)
ع. ن. (من مواليد عام 1995، سوري)
بتفتيشهما، عُثر على:
/48/ ظرفًا بداخلها مادّة الهيرويين زِنة /90/ غ.
/12/ ظرفًا بداخلها مادّة الكوكايين زِنة /22/ غ.
ظرفین بداخلهما مادّة السالفيا زِنة /3/ غ.
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.