تعرضت لحادث صدم في طرابلس تحت جسر الملولة (صور)

تعرضت سيدة لحادث صدم من قبل سيارة تحت جسر الملولة في طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

و على الفور حضرت فرق الإسعاف في الصليب الأحمر اللبناني إلى المكان وعملت على إسعافها ونقلها إلى مستشفى الحكومي في منطقة القبة - طرابلس لتلقي العلاج.