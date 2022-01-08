لبنان

تعرضت لحادث صدم في طرابلس تحت جسر الملولة (صور)

Lebanon 24
08-01-2022 | 07:35
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تعرضت سيدة لحادث صدم من قبل سيارة تحت جسر الملولة في طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
و على الفور حضرت فرق الإسعاف في الصليب الأحمر اللبناني إلى المكان وعملت على إسعافها ونقلها إلى مستشفى الحكومي في منطقة القبة - طرابلس لتلقي العلاج.
 
 
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