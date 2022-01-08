هاتف وزير لبنانيّ يحترق.. والسبب لافت!

كان لافتاً مضمون حديث وزير التربية عباس الحلبي عبر إذاعة "لبنان الحر"، اليوم، إذ حذر من أن "التربية في خطر"، مشدداً على أنه لا يريد إدخال هذا القطاع في لعبة التسييس.

مع هذا، كشف الحلبي عن أمرٍ مهم يتعلق بعمله في الوزارة، مؤكداً أنه "لا مشكلة لديه في تلقي شكاوى المواطنين"، لكنه كشف أن هاتفه احترق أكثر من مرّة.