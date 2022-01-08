لبنان

هاتف وزير لبنانيّ يحترق.. والسبب لافت!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-01-2022 | 07:41
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كان لافتاً مضمون حديث وزير التربية عباس الحلبي عبر إذاعة "لبنان الحر"، اليوم، إذ حذر من أن "التربية في خطر"، مشدداً على أنه لا يريد إدخال هذا القطاع في لعبة التسييس.
 
مع هذا، كشف الحلبي عن أمرٍ مهم يتعلق بعمله في الوزارة، مؤكداً أنه "لا مشكلة لديه في تلقي شكاوى المواطنين"، لكنه كشف أن هاتفه احترق أكثر من مرّة.
 
الحلبي الذي يتولى أيضاً مهام وزارة الإعلام، أوضحَ سبب ما حصل معه بشأن جهازه الخليوي، وقال: "احترق هاتفي مرتين لأنني تلقيت 7 الآف واتسآب، وأنا مستعد أن أتلقى أي شكوى على الخط الساخن وهو 01772000، لسنا بعيدين عن الناس".
 
 
 

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