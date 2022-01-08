لبنان

حريق في سرايا جزين

Lebanon 24
08-01-2022 | 08:07
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 اندلع حريق في مكتب "الوكالة الوطنية للاعلام" في سرايا جزين الحكومية وبعض المكاتب المجاورة. تدخلت على الفور سيارات الدفاع المدني وتمت السيطرة عليه واقتصرت الأضرار على الماديات.
وقد تابع قائمقام جزين يحيى صقر عمليات الأطفاء ومسح الأضرار.
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جزين

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