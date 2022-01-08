علامة: اللقاح يحصن المدارس والمجتمع

غرد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة عبر "تويتر": "خلال زيارة لمركز اللقاح في مستشفى الساحل لاحظنا الإقبال الكثيف والمشجع من الأساتذة والطلاب المستهدفين في الماراثون المستمر للغد، المطلوب من مدراء المؤسسات التربوية المتابعة مع الكادر التعليمي والإداري ولجان الأهل لضمان حصول الاغلبية على اللقاح في سبيل تحصين المدارس والمجتمع".