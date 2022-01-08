بعد حالة انتحال الصفة.... الاب مجدي علاوي يحذر

أسف خادم جمعية "سعادة السماء" الأب مجدي العلاوي، في بيان، "لما حدث مع العائلة القاطنة في منطقة جبيل بالقرب من كنيسة سيدة مارتين المعروف بحي الرمل، بحيث أن رجلا انتحل شخصية فاعل خير من قبل الاب مجدي العلاوي واحتال على إمرأة ورجل مسنين مدعيا بأنه سيقدم لهم حصة غذائية و100$ اميركي فطلب منهم حسب قولهم الهوية ليصورها وذلك لإظهار مصداقيته، طالبا منهم 500 الف ليرة ليعطيهم 100$ فسارعت المرأة لطلب المبلغ من الجيران الذين لبوا طلبها وأسرعت لتحضير فنجان قهوة، وبسرعة البرق سرق اللص المبلغ واختفى".وختم: "أهلي وإخوتي الاحباء أعلمكم بأنه ليس هناك اي مندوب متجول يقرع بابا ويطلب مساعدة مالية أو حتى يقدم مساعدة مادية دون إتصال مسبق من قبل احد افراد الجمعية او الاب مجدي، لذا أطلب منكم بإلحاح عدم إستقبال اي شخص ينتحل إسم جمعية سعادة السماء أو إسم أبونا مجدي وبحال تعرضتم لأي إحتيال الإتصال فورا بالمراجع المختصة ليصار إلى توقيف الاشخاص والتحقيق معهم".