لبنان

الخميس المقبل يوم غضب... هذا ما اعلنه طليس

Lebanon 24
08-01-2022 | 09:16
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 عقد لقاء في مدينة الهرمل مع مجموعة من مسؤولي الخطوط والمواقف العمومية لمدينة الهرمل وذلك في إطار اللقاءات التي تعقد مع السائقين العموميين والنقابات التابعة لها في جميع المحافظات والمناطق، حضره رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس، حيث عرض للحاضرين "الخطط السابقة والإتفاقات التي حصلت مع الحكومة اللبنانية والتي تقاعست بتنفيذ بنودها بعد الإتفاق على جدول زمني لتنفيذها والرامية الى دعم قطاع النقل البري وقمع المخالفات للأرقام المزورة او الدخول على القطاع من قبل ارقام خصوصية او لسائقين غير لبنانيين والإعفاء من المكانيك والمعاينة الميكانكية".

وبناءا عليه وللأسباب التي ذكرت اعلاه، أكد طليس أن "يوم الخميس القادم في 13 كانون الثاني سيكون يوم غضب على كامل الاراضي اللبنانية".

وبعد نقاش من قبل السائقين مع طليس، أكد "الحاضرون إلتزامهم بهذا التحرك والمشاركة به على اكبر نطاق، وإلتزامهم بمقرارات اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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