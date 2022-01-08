بوشكيان وصل الى بغداد وسلسلة لقاءات على جدول الأعمال

وصل وزير الصناعة جورج بوشكيان، بعد ظهر اليوم، الى العاصمة العراقية بغداد، حيث سيجري محادثات مع مسؤولين وزاريين وحكوميين وفي القطاع الخاص، كما يفتتح مؤتمر الأعمال العراقي اللبناني الثاني الذي يقام الاثنين في فندق بابل. ويرافقه المدير العام للوزارة داني جدعون والمستشار الإعلامي في الوزارة الزميل جوزيف المتني ووفد صناعي ومن رجال الأعمال.وفور وصوله، عقد اجتماع تنسيقي بمشاركة السفير اللبناني في العراق علي الحبحاب والسفير العراقي في لبنان حيدر البراك وسفير الفاو في العراق الدكتور صلاح الحاج حسن ورئيس ملتقى الأعمال اللبناني العراقي حسان جابر ورئيس شركة نوفلتي المنظمة للمؤتمر بلال محي الدين.

وصرح بوشكيان شاكرا للعراق حكومة وشعبا حفاوة الاستقبال، منوها بالدعم العراقي للبنان، ومشيدا ب"عمق العلاقات الثنائية والتصميم المشترك على تطويرها".وقال: "العراق بلد عزيز وشقيق. وإننا نتطلع الى تطوير مجالات العمل بين لبنان والعراق ان كان في الصناعة او في غير قطاعات للنهوض بالاقتصادين اللبناني والعراقي. كما سنبحث خلال هذه الزيارة في مسألة الترانزيت بمعنى السماح للشاحنات اللبنانية بالوصول إلى مقصدها النهائي في العراق، وتسهيل المعاملات الإدارية والروتينية. كما سنتفق على تفعيل اتفاق التبادل الصناعي، علما أن القطاع الصناعي اللبناني متطور جدا كالصناعات الدوائية والغذائية الكيميائية. وسنبحث في استيراد مواد أولية من العراق تحتاج إليها الصناعة اللبنانية. وأعمل بالتنسيق مع زميلي وزير الاقتصاد اللبناني على متابعة ملفات مشتركة مع العراق."