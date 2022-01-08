الأسمر: لإقرار مرسومي التقاعد ونظام الأجراء لموظفي المركز التربوي للبحوث والإنماء

أكد رئيس "الاتحاد العمالي العام في لبنان" بشارة الأسمر على "العمل لإقرار مرسومين يتعلقان بتقاعد موظفي المركز التربوي للبحوث والإنماء، ونظام الأجراء، حسب الأنظمة المرعية لدى وزارة العمل كسائر المؤسسات"، وذلك في خلال استقباله رئيس رابطة موظفي ومستخدمي المركز التربوي للبحوث والإنماء، علي مدحت زعيتر ووفدا من أعضاء الرابطة في مكتبه ضم كل من أمينة السر بريجيت القدوم، أمينة الصندوق آليان شمشوم، والمحاسبة العامة عبادة عبد الخالق، بحضور نائب رئيس الاتحاد العمالي العام الأستاذ حسن فقيه".واتفق الفريقان على "التنسيق الدائم بكافة الخطوات والعمل على تحقيق المطالب المحقة لموظفي ومستخدمي المركز المذكور".كما أثنى الأسمر على "إعطاء الأولوية لهذين الملفين المحقين للموظفين والأجراء في المركز"، مؤكدا أنه "سيعمل جاهدا لإقرار المراسيم العائدة لهما مع المراجع المختصة وذلك بالتعاون الكامل مع رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء الاستاذ جورج نهرا".