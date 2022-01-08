بقرادونيان: قداسة كاثوليكوس كيليكيا آرام الأول أكد موقعه الدائم بجانب الشعب

غرد النائب هاغوب بقرادونيان عبر "تويتر" قائلًا: شكر من القلب لقداسة كاثوليكوس كيليكيا آرام الأول لزيارته حي اراكادز في برج حمود.

أكّد سيّدنا البطريرك بزيارته هذه، موقعه الدائم بجانب الشعب ودعمه المستمر لهم في كل الأزمات.