لبنان

بقرادونيان: قداسة كاثوليكوس كيليكيا آرام الأول أكد موقعه الدائم بجانب الشعب

Lebanon 24
08-01-2022 | 09:46
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غرد النائب هاغوب بقرادونيان عبر "تويتر" قائلًا: شكر من القلب لقداسة كاثوليكوس كيليكيا آرام الأول لزيارته حي اراكادز في برج حمود.
أكّد سيّدنا البطريرك بزيارته هذه، موقعه الدائم بجانب الشعب ودعمه المستمر لهم في كل الأزمات.
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