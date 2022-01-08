لبنان

الحلبي تفقد مركز التلقيح في ثانوية نجيب صالحة

Lebanon 24
08-01-2022 | 09:54
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 تفقد وزير التربية القاضي عباس الحلبي يرافقه مدير التعليم الثانوي في الوزارة الدكتور خالد فايد، مركز التلقيح في ثانوية نجيب صالحة في بلدة راس المتن واطلع على سير الحملة حيث كان الإقبال كثيفا، ثم توجه إلى مستشفى الجبل في قرنايل الذي يشارك في ماراتون التلقيح، وكان في استقباله مدير مركز التلقيح الدكتور جميل يونس والشيخ فارس ضو والعاملون في المركز.
 
 واطلع الوزير الحلبي على أعداد وأعمار الملقحين حيث كانت النسبة ??بالمئة من الطلاب والهيئات التعليمية في مدارس المنطقة، بعدها تحدث الوزير الحلبي فقال: "حضرت اليوم عملية التلقيح في مركزين مشاركين في الماراتون في رأس المتن ومستشفى الجبل في قرنايل حيث الإقبال جيد والإقبال العام على مستوى جميع مراكز التلقيح هي مرضية ومتجاوبة، والعدد أصبح أكثر من عشرين ألف شخص أخذوا جرعة ضد كورونا، مما يعني أن هناك إقبالا كبيرا على التلقيح، وهذا يؤكد مستوى الوعي لدى المواطنين ويدعو الى الارتياح".
 
وأضاف: "إن أخذ اللقاح هو الوسيلة الوحيدة الذي يجعل المجتمع آمنا وبالأخص المجتمع التربوي، خاصة ونحن عشية إستئناف العام الدراسي بعد عطلة الأعياد، وهذا يساعد في التحصين حيث استئناف الدروس يتم في جهوزية تامة، ونحن كنا قد أعلنا سابقا مع معالي وزير الصحة ومنظمة الصحة العالمية واليونسيف أن العودة إلى المدارس يجب أن تتم بالرغم من تصاعد أرقام عدد المصابين، ولكن نحن اتخذنا العديد من الإجراءات في تأمين مستلزمات الوقاية من توزيع للكمامات على المدارس الرسمية وفحوصات لفيروس كورونا وقمنا بعملية التلقيح التي ستستمر حتى يوم الثلاثاء وستطال أكبر شريحة ممكنة من الطلاب وأهاليهم والهيئات التربوية وإدارات المدارس، وهذا يعطي نوعا من الاطمئنان على صحة الطلاب والجهاز التربوي".
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