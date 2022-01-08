وزير البيئة: الحقائق العلمية واضحة حول أهمية التلقيح ضد كورونا

غرد وزير البيئة ناصر ياسين عبر "تويتر": "لا مكان للشعبويات مع العلم. الحقائق العلمية واضحة حول أهمية التلقيح ضد كورونا. دراسات الCDC (مركز السيطرة على الأمراض) تشير الى ان غير الملقحين معرضون للدخول الى المستشفى للمعالجة 9 مرات اكثر من الملقحين، ومعرضون لخطر الوفاة 14 مرة اكثر من الملقحين. فقط عبر التلقيح سنسيطر على الوباء".