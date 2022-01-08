لبنان

"ناطور" ومروّج مخدّرات في الوقت نفسه... أوقف في الحدت

Lebanon 24
08-01-2022 | 10:27
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآالي:

   في إطار المتابعة المستمرّة لضبط عمليّات ترويج المخدّرات وتوقيف المروّجين، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي- صيدا في وحدة الشرطة القضائية، عن قيام أحد الأشخاص من التابعية السودانية بترويج المخدّرات في محلّة السانت تيريز- الحدت، حيث يعمل "ناطور" لأحد الأبنية.

   نتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة التي قام بها عناصر المكتب المذكور، بالتنسيق مع المجموعة الخاصة في قسم مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة، تمكّنوا من توقيف المشتبه به، في المحلّة المذكورة، بالجرم المشهود أثناء ترويجه المخدّرات، ويُدعى:

ح. ت. (من مواليد عام 1987، سوداني الجنسية)
                       ضُبِط في حوزته:

/57/ ظرفًا بداخلها مادتي الكوكايين وباز الكوكايين، زِنتها /171/غ.
/15/ ظرفًا بداخلها /270/غ من حشيشة الكيف.
مبلغ مالي وقدره /22،350،000/ ليرة لبنانية، و/570/ دولاراً أميركيًا.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.

أودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته.
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