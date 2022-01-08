اليكم الأرقام اليومية التي تصدر عن مستشفى الحريري

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجود 26 حالة حرجة لديه.وجاء في التقرير:- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19 في مستشفى رفيق الحريري الجامعي: Pfizer: 2082- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 450- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 44- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 10- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1487- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 26- حالات وفاة: 0وأشار الى أن "مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة".