لبنان

تحذيرٌ جديد من وزير الصحّة بشأن "أوميكرون".. هذا ما يشهده لبنان!

Lebanon 24
08-01-2022 | 11:07
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أعلن وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض "أن موجة أوميكرون التي بدأت قبل ثلاثة أسابيع في لبنان تتحول إلى تسونامي".

أضاف في تغريدة عبر "تويتر": "لا يزال الوضع في المستشفيات ووحدات العناية المركزة مستقرا، ويتم العمل على تعزيز القدرة الإستيعابية. في المقابل، تفاقم أخيرا النقص في الأدوية ولا سيما لعلاج مرضى السرطان فضلا عن النقص في الحليب". وتساءل: "لماذا؟ وماذا بعد؟".

وتابع الأبيض أنه "تم تطوير آلية حصول المستوردين على موافقات مسبقة للدعم من قبل مصرف لبنان وقد أصبحت ممكننة جزئياً"، وأضاف: "عطلة الأعياد التي تشهد توقف الشركات العالمية عن تلقي طلبات الإستيراد فرضت تأخير وصول الشحنات، ولكن العجلة تعود الآن للدوران. ففي الأسبوع المقبل سيتم تسليم الصيدليات كميات كبيرة من الحليب، كما أن أدوية الأمراض السرطانية والمزمنة في طريقها إلى لبنان قريبا. وبواسطة الآلية الجديدة، قد يستمر نقص الأدوية في السوق ولكن بالحد الأدنى".

وأكد وزير الصحة العامة أن "كل فريق الوزارة يبذل جهودا حثيثة لتأمين الحاجات المطلوبة من الحليب والأدوية بغض النظر عن النقص الحاد في الموارد"، وأضاف: "لكن ذلك ليس عذرا، فالتأجيل يزعج الناس بالفعل، ومن الأفضل العمل لتحسين الأوضاع بدلا من الإكثار في الكلام".
 
 

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