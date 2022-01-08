لبنان

عدّاد كورونا في لبنان يضرب من جديد.. كم بلغ اليوم؟

Lebanon 24
08-01-2022 | 11:27
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أعلنت وزارة الصحة  تسجيل 7547 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة في لبنان.
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