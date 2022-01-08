لبنان

أوقفهم حاجز ضهر البيدر.. ماذا كان في حوزتهم؟

Lebanon 24
08-01-2022 | 11:38
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صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــة

البلاغ التالي:

الساعة 5،00 من فجر تاريخ 3-1-2022، ضبطت عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي، كمية من قضبان الألومنيوم على متن آلية "بيك أب" نوع "تويوتا"، تُقدّر قيمتها بحوالى /5000/ دولارٍ أميركي، وأوقفت السائق ومن معه، وهم كل من:

ح. ع. (من مواليد عام 1999، لبناني)
ح. ع. (من مواليد عام 1998، لبناني)
ط. ه. (من مواليد عام 1998، سوري)
بالتحقيق معهم، اعترفوا بسرقة القضبان، حوالى الساعة 2،00 فجرًا من التاريخ ذاته، وذلك من داخل مستودع في رومية، بالاشتراك مع أحد عمال المستودع.
وأودع الموقوفون مع المضبوطات مخفر ضهر البيدر، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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