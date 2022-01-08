الكهرباء تنقطع عن لبنان.. ماذا حصل مساء اليوم؟

أدّى تحرك احتجاجي باتجاه محطة التحويل الكهربائية الرئيسية في منطقة عرمون، مساء اليوم السبت، إلى انقطاع الكهرباء عن المناطق اللبنانية.

"لبنان24" ، فإنّ "التحرك الاحتجاجي الذي استهدف المحطة تخللته عمليات عبث بمحتوياتها إذ تم قطع محول الربط 150 - 220 كيلوفولت وفتح قواطع ربط معمل الزهراني بمحطة عرمون، الأمر الذي أدى إلى انفصال كافة المعامل الكهربائية عن الشبكة العامة". ووفقاً لمعلومات حصل عليها، فإنّ "التحرك الاحتجاجي الذي استهدف المحطة تخللته عمليات عبث بمحتوياتها إذ تم قطع محول الربط 150 - 220 كيلوفولت وفتح قواطع ربط معمل الزهراني بمحطة عرمون،