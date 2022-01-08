كم بلغ عدد الملقحين في "ماراثون فايزر" اليوم؟

أعلن وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، في تغريدة عبر "تويتر"، أن "عدد الملقحين اليوم في ماراتون فايزر للاساتذة والتلامذة وكل من يرغب بأخذ اللقاح بلغ 30582 شخصا".