لبنان

كم بلغ عدد الملقحين في "ماراثون فايزر" اليوم؟

Lebanon 24
08-01-2022 | 12:08
A-
A+
Doc-P-905162-637772658644429675.jpg
Doc-P-905162-637772658644429675.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، في تغريدة عبر "تويتر"، أن "عدد الملقحين اليوم في ماراتون فايزر للاساتذة والتلامذة وكل من يرغب بأخذ اللقاح بلغ 30582 شخصا".
 
 
مواضيع ذات صلة
إلى اللبنانيين... ماراتون "فايزر" نهاية الأسبوع للفئات العمرية كافة
lebanon 24
09/01/2022 09:52:44 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي رميا لـ"صوت كل لبنان": في ظلّ الازمات الاقتصادية العهد يطالب بحوار بين القوى السياسية وإن لم يلبي أحد هذا الحوار يكون هناك نكد سياسي
lebanon 24
09/01/2022 09:52:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة لبنانية تأكل "الحشايش" مثل "الخاروف"... والجمهور يعلّق: "مجنونة"! (فيديو)
lebanon 24
09/01/2022 09:52:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مصرف لبنان يتجه للتشدد في ملف الصيرفة "لفرملة" صعود الدولار
lebanon 24
09/01/2022 09:52:44 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

فايزر

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:45 | 2022-01-09
02:30 | 2022-01-09
02:30 | 2022-01-09
02:22 | 2022-01-09
02:15 | 2022-01-09
02:00 | 2022-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website