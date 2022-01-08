لبنان

بيانٌ عاجل من "كهرباء لبنان" بشأن انقطاع التيار.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
08-01-2022 | 12:41
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أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، مساء اليوم، أن "محتجين في منطقة عرمون، أقدموا مساء اليوم، على اقتحام محطة التحويل الرئيسية في عرمون، غير آبهين بتعريض سلامتهم الشخصية وسلامة العاملين في المحطة للخطر".
 
وأشار البيان إلى أنّ "المحتجين عبثوا بمحتويات المحطة وقاموا بإجراء مناورات كهربائية داخلها، حيث قاموا بقطع محول الربط 150-220 ك.ف، وفتح قواطع ربط معمل الزهراني بمحطة عرمون مما أدى إلى نشوء إضطربات على الشبكة الكهربائية واثر سلبًا على ثباتها واستقرارها، الأمر الذي تسبب بفصل جميع معامل إنتاج الطاقة التي كانت متوفرة عنها وصولًا للإنقطاع العام للتيار الكهربائي عن كامل الأراضي اللبنانية عند الساعة 17:26".
 
وأضاف البيان: "تعود وتنبه مؤسسة كهرباء لبنان مجددًا المواطنين، حرصًا على سلامتهم الشخصية والسلامة العامة وسلامة الاستثمار، إلى خطر الدخول إلى محطات التحويل ومعامل الإنتاج وكافة منشآت المؤسسة التي يقتضى الحفاظ عليها من أي عبث منعاً لتضررها أو حصول حوادث لا تحمد عقباها.
 
وعليه، أن مؤسسة كهرباء لبنان في  ظل الظروف الحالية الإقتصادية والمالية والنقدية الصعبة، تكرر مناشدتها إلى جميع السلطات والقوى الأمنية بضرورة حماية جميع منشآت المؤسسة من أي اعتداءات أخرى  واستعادة السيطرة على محطات التحويل الخارجة عن سيطرتها لا سيما محطة عرمون الرئيسية حيث أنه ليس بالإمكان إعادة بناء الشبكة الكهربائية في حال لم تتم استعادة السيطرة على هذه المحطة كونها محطة الربط الأساسية بين معمل الزهراني وباقي الشبكة الكهربائية، لما في ذلك من ضرر على سلامة الإستثمار والمصلحة العامة".
 
 
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