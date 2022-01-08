لبنان

مواجهة بين سارقين وشبان داخل متجر في طرابلس.. هذا ما حصل

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-01-2022 | 12:53
A-
A+
Doc-P-905179-637772703911975067.jpg
Doc-P-905179-637772703911975067.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حاول شخصان ملثمان، ليل أمس، الدخول الى ميني ماركت خلف مسجد الصديق في شارع الحرية طرابلس بهدف السرقة.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإنّ شابين كانا يتواجدان داخل المحل تمكنا من مواجهة السارقين والتصدي لهما قبل أن يلوذا بالفرار إلى جهة مجهولة. 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
النائب إدغار طرابلسي: التشدد بالإجراءات الوقائية في العودة إلى المدارس قد يساهم بالحماية قدر الإمكان ولكن لو تم تأخير العودة أسبوعاً آخر أفضل إلى حين انطفاء موجة الإصابات الحالية (صوت كل لبنان)
lebanon 24
09/01/2022 09:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز العهد وطرابلس وتعادل النجمة والتضامن في بطولة لبنان لكرة القدم
lebanon 24
09/01/2022 09:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24
درويش تابع إصلاح العطل على الشبكة الكهربائية في الجامعة اللبنانية بطرابلس
lebanon 24
09/01/2022 09:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير لبنان في الامارات استقبل دبوسي وأثنى على مشاريع غرفة طرابلس الكبرى
lebanon 24
09/01/2022 09:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

طرابلس

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:45 | 2022-01-09
02:30 | 2022-01-09
02:30 | 2022-01-09
02:22 | 2022-01-09
02:15 | 2022-01-09
02:00 | 2022-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website