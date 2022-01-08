مواجهة بين سارقين وشبان داخل متجر في طرابلس.. هذا ما حصل

حاول شخصان ملثمان، ليل أمس، الدخول الى ميني ماركت خلف مسجد الصديق في شارع الحرية طرابلس بهدف السرقة.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإنّ شابين كانا يتواجدان داخل المحل تمكنا من مواجهة السارقين والتصدي لهما قبل أن يلوذا بالفرار إلى جهة مجهولة.