لبنان

تحرك أمام طوارئ مستشفى جبل عامل.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
08-01-2022 | 13:45
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تجمهر عدد من عناصر تجمع متقاعدين في قوى الامن الداخلي امام مدخل طوارئ مستشفى جبل عامل في مدينة صور اعتراضا على تكبيد احد عناصر قوى الأمن الداخلي المتقاعدين عن زوجته فرق اكلاف علاج والبالغة 48 مليون ليرة لبنانية اضافة على التعهد المقدم من المديرية العامة لدفع تكليف العلاج...
حيث تفاوض مع الإدارة حتي وصل المبلغ الي 30 مليون علما انه ليس بحوزته اي مبلغ في هذه الظروف الصعبة والقاسية عندها اتصل بتجمع متقاعدي قوى الامن الداخلي عارضا" مشكلته  تم تلبية النداء خلال اقل من ساعة مستنكرين لهذا العمل واخرجوا المريضة دون دفع اي فارق مالي وطالبوا ادارة المستشفى تحصيل فارق الاكلاف من المديرية العامة لقوي الامن الداخلي والإدعاء عليها في حال تمنعها،. كما وجه التجمع تحذيرا شديد اللهجة الي كافة المستشفيات في لبنان من مغابة تكرار ما حصل مع زوجة زميلهم، كما وجهوا رسالة الي المدير العام لقوى الامن الداخلي مطالبينه بتحمل مسؤوليته اسوة بقائد الجيش محذرين من خطوات تصعيدية امام المقر العام للمديرية العامة. واذا كان غير قادر على القيام بواجباته تجاه عناصره عليه التنحي وترك المهمه لغيره.
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