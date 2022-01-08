صورةٌ تكشف المشهد.. مطار بيروت يغرق في الظلام!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة من مطار بيروت الذي شهد انقطاعاً تاماً للكهرباء مساء اليوم السبت.

وأظهرت الصّورة مدخل المطار وهو يغرق بالظلام الدامس وسط حركة المواطنين داخله.

يُشار إلى أنّ الكهرباء انقطعت عن الأراضي اللبنانية، مساء اليوم، بسبب تحرك احتجاجي استهدف محطة التحويل الرئيسية في منطقة عرمون.

وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، مساء اليوم، أن "محتجين في منطقة عرمون، أقدموا مساء اليوم، على اقتحام محطة التحويل الرئيسية في عرمون، غير آبهين بتعريض سلامتهم الشخصية وسلامة العاملين في المحطة للخطر".

وأشار البيان إلى أنّ "المحتجين عبثوا بمحتويات المحطة وقاموا بإجراء مناورات كهربائية داخلها، حيث قاموا بقطع محول الربط 150-220 ك.ف، وفتح قواطع ربط معمل الزهراني بمحطة عرمون مما أدى إلى نشوء إضطربات على الشبكة الكهربائية واثر سلبًا على ثباتها واستقرارها، الأمر الذي تسبب بفصل جميع معامل إنتاج الطاقة التي كانت متوفرة عنها وصولًا للإنقطاع العام للتيار الكهربائي عن كامل الأراضي اللبنانية عند الساعة 17:26".