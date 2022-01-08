لبنان

لجان الأهل في مدارس المتن الكاثوليكية والخاصة: لرفض عودة التلاميذ الإثنين والدعوة إلى الإقفال العام

Lebanon 24
08-01-2022 | 14:51
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عقد اتحاد لجان الاهل في مدارس المتن الكاثوليكية والخاصة، وفي سياق اجتماعاته المفتوحة، اجتماعا لمناقشة مسألة العودة الى المدارس يوم الاثنين في 10/1/2022 بعد تفشي وتفاقم انتشار فيروس كورونا بصورة دراماتيكية، وقد تقرر وبالإجماع ما يلي:
 
"اولا: الرفض القاطع وعدم الموافقة على عودة الطلاب الى المدارس في 10/1/2022 وفي اي من الظروف والأحوال، حرصا على صحتهم وتلافيا لتعرضهم للوباء، وذلك بمعزل عن المواقف والتجاذبات الحاصلة ايا كان مصدرها وايا يكن مؤداها، والطلب الى الأهالي التقيد والإلتزام الصحيحين بهذا القرار، وبالتالي الإمتناع عن ارسال أولادهم الى المدارس.
 
ثانيا: الدعوة الى اتخاذ القرار من قبل المراجع الرسمية المعنية بإعلان الاقفال العام تبعا لتفشي الوباء وتفاقمه لمدة لا تقل عن الاسبوعين، تلافيا للمزيد من الانهيار الشامل في الوضع الصحي وللحد من الوباء، اذ لا عبرة لإقفال المدارس فقط وإبقاء كافة مرافق البلد على مصراعيها، لأنه عندها سنستفيق بعد أسبوعين على عدد إصابات متزايد وطلب إقفال للمدارس مرة أخرى.
 
ثالثا: الاستمرار بإبقاء الاجتماعات مفتوحة مواكبة للتطورات وليبنى على الشيء مقتضاه."
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